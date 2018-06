Il cane abbaia e salva la casa assediata dal fuoco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Fiamme sul balcone di casa, il cane abbaia e dà l’allarme. È stato il cane, un bellissimo rottweiler a far scattare l’allarme, con i suoi latrati e il suo abbaiare insistente ha attirato l’attenzione dei vicini che in questo modo si sono accorti dell’incendio in corso. E’ accaduto l’altra notte in un attico in via Centauro, zona Sciaia a Brindisi. In casa non c’era nessuno, i proprietari gestiscono una pizzeria qualche centinaio di metri più avanti della loro abitazione. Il rogo è scoppiato sul balcone dove si trovava anche il cane che sdraiato godeva della frescura serale.Quando le fiamme si sono sprigionate all’angolo della porta finestra che dà accesso alla cucina, ancora non si sa bene come, il cane ha cominciato ad abbaiare. L’ animale è stato così insistente che i vicini di casa non hanno potuto fare a meno di notarlo. Così quando hanno sollevato lo sguardo verso l’ultimo piano di quel condominio hanno scorto le fiamme. Immediatamente è scattato l’allarme e sono stati avvertiti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.I vigili in pochi minuti erano sul posto, hanno subito messo in salvo il cane e poi hanno spento le fiamme che nel frattempo si erano propagate sino al vano cucina. Fortunatamente il rogo è stato bloccato prima che insidiasse anche le altre stanze dell’abitazione. I danni sono ingenti, le pareti sono annerite, e alcuni suppellettili e mobili sono stati danneggiati. Al momento la famiglia, padre , madre e due bambini e il cane non possono fare rientro nell’abitazione, la notte scorsa l’hanno trascorsa a casa di parenti. Il fumo si ha invaso le altre stanze e l’odore è