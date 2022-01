Brindisi, Gentile verso l'Happy Casa dopo la rottura con Varese

Un battibecco durante l'allenamento con il nuovo coach e per Alessandro Gentile l'avventura con la Openjobmetis Varese dovrebbe terminare qua: l'ala azzurra potrebbe quindi finire alla Happy Casa Brindisi che lo aveva già cercato da diverse settimane. A fare precipitare la situazione la tensione che si è generata tra Johan Roijakkers e Gentile durante la seduta odierna: Gentile è stato accusato dal nuovo allenatore della Pallacanestro Varese di scarso impegno ed è stato allontanato dal campo.

Un colpo per coach Vitucci

Uno strappo difficile da ricucire, Sembra dunque non esserci pace per la OpenjobMetis Varese in questa stagione: ultima in classifica, ha già sostituito general manager, allenatore e una buona fetta del roster assemblato in estate. Ora perde anche Gentile, il miglior marcatore della squadra con 15,5 punti di media. Un'occasione importante, invece, per il Brindisi che porterebbe a casa uno dei migliori giocatori in circolazione del campionato italiano. Se la trattativa con Gentile - come confermano in queste ore gli addetti ai lavori - dovesse chiudersi, coach Vitucci potrebbe contare su un rinforzo formidabile.

Un top player di livello: dall'Olimpia alla Nazionale

Tanti i successi in carriera per Gentile che ha militato fra il 2011 e il 2016 fra le file dell’Olimpia Milano. Ha vinto due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana oltre al fatto che, per anni, Gentile è stato un pilastro della nazionale. Ha disputato le principali competizioni internazionali e per pochissimo, alcuni anni fa, è sfumata la "chiamata" in Nba. In questa stagione Gentile ha una media di 14,8 punti a partita, 49,7 da due, 22,7 da tre e tira con il 50 percento dalla lunetta. Il prossimo 12 novembre compirà 30 anni.