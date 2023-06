La Guardia di finanza compie 249 anni, il reparto di Brindisi rivela i risultati raggiunti/ I dati

Dodicimila interventi ispettivi e 830 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia, questi e altri i risultati ottenuti lo scorso anno e nei primi cinque mesi del 2023 dalla Guardia di Finanza di Brindisi, rivelati in occasione dei 249 anni di attività della Guardia di Finanza. 94 evasori fiscali, oltre a 444 lavoratori di cui 232 in nero e 212 irregolari. Quasi mille euro, invece, il risultato dei controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza. 46 invece i chilogrammi di tabacchi lavorati esteri e 1 denunciato per gioco illegale.

Spesa pubblica, reddito di cittadinanza e appalti

I reparti operativi della Guardia di Finanza di Brindisi hanno svolto 533 interventi nel settore della spesa pubblica, cui si aggiungono 225 indagini delegate dalla magistratura nazionale – penale e contabile – ed europea. 362 soggetti denunciati e segnalati alla Corte dei conti 81 responsabili in relazione all’accertamento di danni erariali per circa 3.215.000 euro. In materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti 181 controlli, che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti o percepiti per circa 1.600.000 euro, e denunciare 152 responsabili.

In tema di appalti, sono state monitorate procedure contrattuali per oltre 52.450.000 euro.

Riciclaggio e sostanze stupefacenti

18 persone sono state denuciate e 4 di loro sono finite in arresto in merito a riciclaggio e autoriciclaggio. Sono arrivate almeno 200 segnalazioni di operazioni sospette. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 163 soggetti, conclusi con l’applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per un totale di circa 1.430.000 euro. Nel periodo in esame, i reparti dipendenti hanno sequestrato 42,5 chilogrammi di sostanze stupefacenti, di cui cocaina (11 chilogrammi), eroina (5,5 chilogrammmi) hashish e marijuana (25 chilogrammi).