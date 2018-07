Guardia alta per porto e aeroporto: previsto il transito di 400mila passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto, aeroporto, linea ferroviaria, e strade a lunga percorrenza nel programma di monitoraggio attivato dalla polizia di Stato nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto” al fine di garantire un’estate sicura a Brindisi e in provincia. Le linee d’intervento affidate ai reparti specializzati della polizia sono state presentate dal questore di Brindisi, Maurizio Masciopinto, e dai dirigenti della polizia di frontiera, della polizia stradale, della polizia postale e polizia ferroviaria. «In questa operazione lavorano tutte le specialità della polizia - ha spiegato il questore Maurizio Masciopinto - proprio perché per volere del capo della polizia Gabrielli, oramai la logica degli uffici della polizia di Stato è una logica sinergica».L’operazione mira a prevenire e contrastare quei reati che si manifestano maggiormente durante il periodo estivo, a partire da quelli predatori. L’attività di polizia, in questo senso, segue le linee dettate dal capo della polizia di Stato Franco Gabrielli. In linea con queste direttive e con il particolare incremento del transito di turisti sono state rafforzate le frontiere.I transiti previsti nei prossimo due mesi attraverso il porto e l'aeroporto di Brindisi è di circa 400mila persone.