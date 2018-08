Gravemente malato ottiene una casa ma è occupata da abusivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gravemente malato ha atteso anni per aver una casa popolare ma ora che il Comune di Brindisi gliel’ha assegnata scopre che è stata occupata abusivamente. E’ questa la storia di Antonio Monaco, 51 anni, affetto da una gravissima patologia e che vive con la sua famiglia, moglie e due figli, in un’aula della scuola elementare in via Sele a Brindisi.In questa struttura abbandonata, senza acqua calda, senza riscaldamento e divorato dall’umido attende da tre anni di avere una vera casa ma ora che il Comune lo ha riconosciuto quale assegnatario Antonio ha scoperto che l’alloggio è stato occupato abusivamente. Insomma, oltre il danno la beffa.L’uomo è gravemente malato, spesso le sue condizioni non gli consentono neppure di recarsi in ospedale per sottoporsi alla chemioterapia, ed ora che pensava di poter avere un luogo più sano e più dignitoso dove vivere è stato beffato dal destino. O dagli abusi. «Fatemi morire con dignità - dice Antonio disperato - non chiedo altro. Abbiamo aspettato tanto per avere un alloggio popolare e ora che lo abbiamo ottenuto non ci possiamo mettere piede perché è occupato da un’altra famiglia».