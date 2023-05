Conte a Brindisi per Fusco: «Città in difficoltà ma con tante potenzialità»

Si avvia verso la chiusura anche la campagna elettorale per il ballottaggio a Brindisi. Il clou, per il candidato di Movimento 5 Stelle e Partito democratico Roberto Fusco, è arrivato oggi con la terza visita del presidente del Movimento ed ex primo ministro Giuseppe Conte a Brindisi, stavolta - proprio come accaduto nella prima occasione - in piazza della Vittoria.

Le parole di Conte

«Brindisi è una città in difficoltà - ha detto Conte - ma ha tante potenzialità, quindi ha bisogno di una squadra di amministratori competente, che conosca i problemi della città e che voglia bene a questa città e che faccia un servizio pubblico, la rilanci nella prospettiva della decarbonizzazione, della mobilità sostenibile, del turismo sostenibile». La città, ha aggiunto, «è un patrimonio di ricchezza e di valori, bisogna bonificare l’area Sin. Ci sono tantissime opportunità, bisogna solo avere un progetto e idee chiare. Fusco è una persona che coniuga serietà, visone, chiarezza e impegno civico. Ha tutte le qualità per fare bene ed essere affidabile».

Risolvere i tanti problemi di una città bella ma difficile come Brindisi, ha detto Fusco, «è un progetto ambizioso, fatto di cose grandi ma anche di tante piccole cose.

Questa città richiede una enorme attività manutentiva». Un riferimento soprattutto allo stato dei quartieri periferici. Proprio per il recupero di queste situazioni, ha sottolineato, «occorrerà ridiscutere con il governo il piano di predissesto che ha strangolato questa città. Questo è il primo obiettivo. Su questo chiederò l’aiuto anche delle forze di opposizione, perché per Brindisi dobbiamo giocare uniti, dobbiamo batterci uniti. Non è possibile attaccarsi su questioni personale, in questa maniera affondiamo Brindisi. Noi Brindisi invece la dobbiamo amare e uniti dobbiamo davvero riqualificarla totalmente».