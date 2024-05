Nonostante dubbi e perplessità, l’iter amministrativo per la realizzazione del deposito “small scale” di gnl di Edison nel porto di Brindisi fa un altro passo in avanti. La giunta regionale, infatti, nella giornata di ieri ha dato il via libera all’autorizzazione paesaggistica per le “aree di cantiere addizionali” dell’impianto.

L'ultima autorizzazione

Si tratta della stessa autorizzazione paesaggistica che il Comune, al quale la Regione normalmente delega questo tipo di funzioni, aveva negato in quanto non compatibile con il Piano paesaggistico territoriale regionale. Dopo il “no”, il Comune aveva inviato una nota a Soprintendenza e Regione. Dopo di che, è stata quest’ultima a proseguire l’iter e portarlo a termine in maniera favorevole proprio in deroga al Pptr. Deroga concessa, a quanto pare, per motivi di pubblica utilità. E così, almeno in teoria, Edison potrebbe già da oggi avviare il cantiere per la realizzazione del deposito. La paesaggistica, infatti, era l’ultima autorizzazione mancante per dare il via ai lavori.

La distanza dai binari

In realtà, però, resta da chiarire la questione delle prescrizioni nell’ambito dell’iter per l’Autorizzazione unica, ottenuta dalla società ormai due anni fa. Il 19 giugno prossimo, infatti, di fronte al Tar del Lazio si tratterà il ricorso dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale contro le prescrizioni dell’Asi al progetto di Edison. L’Authority, in particolare, contesta le due note con le quali il consorzio intimava a Edison - la quale proprio in quei giorni aveva fatto partire le operazioni preliminari all’interno del cantiere - di non avviare i lavori per la realizzazione del deposito a Costa Morena Est fino a quando non avesse ottemperato alle prescrizioni dello stesso Asi. “Nessuna area di rischio teorica relativa all’impianto in progetto - si legge nelle indicazioni - dovrà interessare le attività produttive retroportuali della zona industriale di Brindisi e la viabilità pubblica. Tutti i manufatti di qualsiasi natura e specie dovranno essere realizzati ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, non inferiore a trenta metri dal limite della zona occupazionale della più vicina rotaia ferroviaria”. Prescrizioni che, ha ricordato più volte il presidente dell’Asi Vittorio Rina, non sono state confutate dal Ctr nel Nulla osta di fattibilità e riguardo alle quali nel decreto interministeriale con il quale è stata concessa l’Autorizzazione unica si legge: “È fatto obbligo alla società di adempiere alle prescrizioni impartite dalle amministrazioni o enti interessati espresse nel corso del procedimento di Autorizzazione unica”.

La posizione dell'Autorità portuale

Posizione, questa, che l’ente portuale contesta sostenendo che, “al contrario, il decreto autorizzativo ha inteso superare le prescrizioni invocate dal consorzio e non ha espresso alcuna prescrizione ulteriore relativa alla distanza minima di 30 metri dai binari, ritenendo come sole idonee e prescrittive quelle di progetto, cioè pari a 5 metri dal binario”. Ma quella della distanza tra il deposito ed i binari presenti sulla banchina di Costa Morena Est era solo una delle questioni sollevate per contestare la localizzazione del deposito di gnl. Dopo la modifica al progetto introdotta su richiesta della Regione, che chiedeva tra le altre cose a Edison di immettere nella rete nazionale di distribuzione il cosiddetto “boil off gas”, ovvero il gas che evapora dal metano liquefatto a causa della temperatura. Un dettaglio che, secondo l’opposizione in consiglio comunale, trasforma l’impianto in una sorta di “rigassificatore”, che per legge deve essere sottoposto all’iter della Valutazione d’impatto ambientale.

L'invito al dialogo

«Il via libera da parte della giunta regionale - commenta il consigliere regionale del Pd Maurizio Bruno - era solo un passaggio tecnico. Ora è il momento, invece, di rivedere la questione dal punto di vista politico-istituzionale. Sarebbe opportuno che tutte le forze politiche del consiglio comunale facessero il punto sulla situazione. Il sindaco Marchionna convochi subito capigruppo, segretari dei partiti e organizzazioni sindacali per lavorare insieme su un percorso che sia il più condiviso possibile».