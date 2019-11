Giro d’Italia a Brindisi: arrivo di tappa in viale Togliatti

BRINDISI - In mattinata il sindaco Riccardo Rossi con i membri del Comitato di tappa e una delegazione del Comitato organizzatore del Giro d’Italia, hanno effettuato i sopralluoghi per la scelta del percorso e del punto di arrivo della tappa Castrovillari-Brindisi che si svolgerà il 16 maggio 2020. Tecnici ed esperti stanno valutando il tracciato di gara che interessa la città di Brindisi con l’entrata dei ciclisti da via Appia e che porterà alla volata finale della tappa in viale Palmiro Togliatti. Per la definizione del resto del percorso in città restano ancora da valutare alcune possibili opzioni, mentre la linea del traguardo è stata stabilita in via Palmiro Togliatti dove i ciclisti potranno effettuare la volata finale in piena sicurezza e garantendo anche la massima visibilità per gli spettatori.

"L'arrivo di questa tappa a Brindisi è una grande occasione di visibilità - spiega il sindaco Riccardo Rossi -. Infatti oltre agli aspetti tecnico sportivi affrontati oggi con il Comitato organizzatore, abbiamo anche concordato con il regista e la troupe Rai che effettuerà le riprese, un programma di visibilità e valorizzazione della città".