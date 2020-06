Investito da un'auto sul ciglio della strada, muore a 27 anni

Un immigrato nigeriano di 27 anni è morto la notte scorsa investito da un’auto.

È accaduto poco dopo mezzanotte lungo la strada provinciale che collega Brindisi e la frazione di Tuturano, mentre l’uomo camminava al buio sul ciglio della strada. L’automobilista, un uomo di San Vito dei Normaanni, si è subito fermato per prestare soccorso ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare perché il cuore si è fermato subito.



Poco prima un altro incidente si era verificato sulla statale 16 tra Brindisi e San Vito: qui un uomo alla guida di una Citroen C3 ha sbandato finendo contro il guadrail della corsia opposta. La vittima è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Perrino.