Gioco irregolare: sequestrate 22 slot machine e gestori multati per 110mila euro

Il giro d’affari legato al gioco d’azzardo e, in particolare alle slot-machine e ai giochi on line ha fatto registrare negli ultimi anni una crescita straordinaria. Dal 2 al 7 luglio scorsi i carabinieri hanno effettuato controlli per verificare il norme in materia di giochi: sono 22 gli apparecchi di gioco seqeustrati per varie irregolarità e multati i gestori per circa 110mila euro.Nella provincia di Brindisi i Carabinieri delle Compagnie di Brindisi, San Vito dei Normanni, Francavilla Fontana e Fasano con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, hanno proceduto alla verifica di 67 sale gioco. L’attenzione si è incentrata principalmente sulla verifica dei titoli autorizzativi relativi agli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, al corretto esercizio delle licenze rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.