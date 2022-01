Giochi del Mediterraneo anche a Brindisi: «Porteranno visibilità e infrastrutture»

«L’eredità di questi Giochi, oltre alla grande visibilità che darà ai nostri territori, sarà anche quella di una dotazione infrastrutturale importante, in termini di viabilità, di logistica, di collegamenti, per tutta l’area». Il sindaco Riccardo Rossi ha dato la sua visione dopo l’incontro che si è tenuto mercoledì a Taranto, in preparazione dei Giochi del Mediterraneo del 2026 a cui anche Brindisi darà il proprio apporto in termini di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati