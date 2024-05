Bar, ristoranti, pizzerie e perfino chioschi: tutti chiusi dalla mezzanotte del 13 giugno fino all’una di notte del giorno successivo. Naturalmente, per motivi di sicurezza in occasione della prima cena con i capi di Stato del G7, organizzata dalla Presidenza della Repubblica nel Castello Svevo e prevista proprio per il 13 di giugno.

A formulare la richiesta è stata la Questura di Brindisi il 21 maggio scorso. In particolare, la richiesta di sospensione delle attività di somministrazione di bevande ed alimenti riguarda tutti gli esercizi commerciali su via Amerigo Vespucci, via Thaon de Revel, largo Sciabiche e piazzale Lenio Flacco. Tutte le aree in questione - non è un caso - sono vicinissime alla base navale della Marina militare e dunque al Castello Svevo, all’interno del quale si svolgerà la cena.

La richiesta di chiusura riguarda anche diversi chioschi, sempre destinati alla somministrazione di cibi e bevande. In particolare, si tratta di quattro attività situate rispettivamente in via Benedetto Brin angolo via Santa Maria del Casale, in largo Palermo angolo via Longobardo, in piazza Crispi ed in piazza Crispi angolo via Bastioni Carlo V. Richieste di chiusura alle quali ha acconsentito il Comune “al fine di garantire le condizioni di sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità” proprio in occasione della prima cena del G7 in Puglia.