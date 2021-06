G20, Brindisi città blindata: disagi e lunghe code attorno alla viabilità alternativa

Brindisi palcoscenico dell'incontro tra i grandi della terra, una vetrina importante che però porta con sé anche tutte le misure organizzative del caso. Oggi, infatti, la città si è svegliata blindata. E non sono stati pochi, già in mattinata, i disagi per pedoni e automobilisti, costretti a districarsi tra divieti, deviazioni e lunghi percorsi alternativi. Brindisi vista oltre le transenne, al di là della "zona rossa", è una città paralizzata sotto il caldo. Per organizzare la viabilità nel capoluogo in occasione del G20 si erano tenuti diversi incontri che hanno visto protagonisti i delegati del Ministero degli Esteri e le istituzioni locali, dalla Prefettura al Comune, con l'ausilio delle forze dell'ordine coordinate dalla Questura.

Il piano

Le misure straordinarie in tema di viabilità, che termineranno per la quasi totalità intorno alle 18 di oggi (o comunque sino a cessate esigenze), sono iniziate già da ieri pomeriggio, quando sono state chiuse a traffico e pedoni via dei Mille e viale della Libertà, nei pressi del complesso federiciano. Allo stesso modo è stata disposta la chiusura del Parco del Cillarese e del Dog Park adiacente, così come la sospensione dei cantieri tra Centro, Casale e Paradiso.

Da stamattina, invece, le zone coinvolte (per consentire il passaggio in sicurezza dei delegati) saranno più estese: dalle 7 è stata disposta la chiusura di una serie di attività lungo il percorso (Hotel Minerva, Vivaio Eboli, Colaianni Marmi, Concessionarie Peugeot e Citroen, aree di servizio Esso, Tamoil e Q8, Circolo Tennis di Brindisi, Piscina della Marina Militare) , così come altre realtà commerciali. Quindi, dalle 9 ci sarà l'interdizione al traffico su via Ciciriello e su via Zanella, con alcuni obblighi per chi deve immettersi su o uscire da via Provinciale per San Vito. Quest'ultima, dalle 11.30, è stata poi chiusa nel tratto tra via del Lavoro e via dei Carpentieri, così come sarà vietata transito e sosta in via Cristoforo Colombo.

Off limits anche via Pordenone e via Adamello. Dalle 12.30, infine, è scattato il divieto di transito e sosta su via de Simone, via Maestri del Lavoro d’Italia, lstrada “Contrada Baroncino” (tra Via Maestri del Lavoro e l’ingresso dell’Aeroporto del Salento) e Strada per Scuole Pie. Complesso, di conseguenza, il piano di mobilità alternativa, con il supporto digitale di “Waze.com”. Anche fuori da Brindisi, misure stringenti regolate da due decreti della Prefettura: sempre nella giornata di oggi, tra le 8 e le 13.30, il traffico è stato interdetto lungo la provinciale tra San Vito e Brindisi e della complanare alla 379, oltre che gli svincoli da quest'ultima in direzione Casale a partire dalle 11.30. Sempre per la 379, chiusi gli svincoli in direzione Casale tra le 11.30 e le 18. Limitazioni anche per i mezzi pesanti, “di massa superiore a 75 quintali e/o trasportanti merci pericolose”: interdetto il transito per tutta la giornata e sino 22 tra Bari e Brindisi su statale 16, 379 e variante della 16 di Brindisi, dal confine della provincia barese sino al raccordo con la statale 7. Anche in questo caso, caos e code lungo la viabilità alternativa. Sul fronte della sicurezza, impegnati dalle prime ore del giorno 600 uomini delle Forze dell'Ordine, chiamati a vigilare sull'evento.