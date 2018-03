Fusione nucleare, ispettori in città. Tra un mese la decisione definitiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Manca poco ormai per conoscere i risultati del bando nazionale indetto da Enea per individuare il sito che ospiterà l’esperimento Dtt, Divertor Tokamak Test, il reattore a fusione nucleare che dovrebbe radicalmente cambiare lo scenario mondiale nel settore dell’approvvigionamento energetico. La direzione Enea ha annunciato che entro il prossimo 10 aprile sarà resa pubblica la decisione al termine di un percorso di valutazione delle candidature e di formazione della graduatoria conclusiva. A stabilire i tempi e scandire così l’agenda operativa è stato il Consiglio di Amministrazione dell’Enea nella riunione dello scorso 28 febbraio dopo aver analizzato le comunicazioni della «Commissione per la valutazione delle proposte e la formazione della graduatoria».La stessa Commissione, che sta vagliando la documentazione, ha visitato i siti che si sono candidati. Nella Cittadella della Ricerca il sopralluogo è stato condotto orientativamente agli inizi del mese di marzo, nell’arco di una mattinata. Enea ha giudicato congruo il termine che indica il 10 aprile come data di pubblicazione delle risultanze del bando, anche considerando il numero di proposte arrivate in sede centrale. Sono infatti nove i siti candidati da parte di Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna con un sito in tandem con la Toscana, Lazio, Liguria (con due siti), Piemonte, Puglia e Veneto. Il lavoro di screening adesso riguarderà la valutazione della rispondenza ai requisiti richiesti in merito all’estensione dell’area, alla compatibilità con il piano regolatore urbanistico, alle certificazioni ambientali, alla presenza di infrastrutture e aree industriali e alle eventuali sinergie attivabili in loco. In una nota stampa ufficiale ha parlato il Presidente dell’Enea Federico Testa.