Fuoco sul pullman di pendolari: salvi tutti i passeggeri a bordo

Sarebbe stato un guasto all’impianto frenante a provocare le fiamme che ieri sera sulla Statale 7, hanno avvolto un autobus di linea a doppia carrozza delle Ferrovie Sud Est. L’episodio, che ha causato alcuni disagi alla circolazione sul tratto ad alta velocità, a quell’ora percorso da decine di automobilisti, non ha fortunatamente provocato feriti, ma, al netto di un po’ di spavento, solo qualche problematica inerente la viabilità.Durante la marcia, l’autista del mezzo, per altro a doppia carrozza con a bordo alcuni passeggeri, si è accorto del fumo e poi delle fiamme che fuoriuscivano dalla parte inferiore del pullman. A quel punto, in maniera opportuna, ha parcheggiato il mezzo sulla corsia di destra, quanto più possibile a ridosse del guardrail, chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.