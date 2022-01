L'addio a Marcello Rollo: l'ultimo saluto all'ex assessore regionale

Familiari, amici e colleghi di lunga data hanno dato l'ultimo saluto, questo pomeriggio, a Marcello Rollo, ex assessore regionale ucciso all'età di 66 anni da un male incurabile.

La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa dei Salesiani, a Brindisi. Grande commozione tra i presenti, che hanno ricordato la figura del politico e dell'uomo, da sempre attento alle necessità del territorio.

APPROFONDIMENTI VIDEO Brindisi, l'ultimo saluto a Marcello Rollo - VIDEO

Il personaggio

A lui l’allora presidente della Regione Puglia Raffaele Fitto affidò la delega al Turismo. Settore verso il quale ha profuso sino all’ultimo, con tenacia, il suo impegno. Funzionario Asl, impegnato anche in diverse attività nel campo sociale, Rollo aveva alle spalle una lunga carriera politica, iniziata nel 1990 come consigliere comunale a Brindisi. nelle liste della Dc. Dal 1993 al 1994 è stato assessore comunale al Personale-Servizi Sociali e, successivamente, con delega all’Ambiente-Ecologia-Decentramento. Nel 1994 aderisce al gruppo politico di Forza Italia. Partito di cui è stato, dal 1995 al 1997 commissario vicario provinciale. Anni in cui Rollo ha ricoperto l’incarico di assessore della Provincia di Brindisi, gestendo a più riprese le deleghe al Personale-Servizi Sociali-Trasporti-Politiche e Portualità (1996-1999) e Lavori pubblici-Pianificazione Territoriale e Politiche Comunitarie (1999-2000). Eletto nel 2000 Consigliere regionale nelle liste di Forza Italia, nel 2003 è stato prima presidente della II Commissione Consiliare permanente e poi, appunto, assessore regionale con delega al Turismo. Dopo le elezioni politiche del 2013 rientrò in Consiglio regionale (aderendo al gruppo Udc) al posto di Pietro Iurlaro, eletto nel frattempo senatore, ma a settembre il Consiglio regionale ne dichiarò la decadenza a causa della mancata rimozione della situazione di incompatibilità. Rollo infatti era anche presidente del Consorzio Asi e non ritenne di lasciare l’incarico. Nel 2018 l’addio alla politica attiva e la decisione di accettare, invece, la proposta di presiedere la Pro-Loco di Brindisi.