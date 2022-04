Brindisi, funerali di Davide Rucco: la bara portata in spalla dagli amici

Si sono svolti questo pomeriggio i funerali di Davide Rucco, il 22enne morto ieri mattina in seguito a un incidente stradale che si era verificato sabato, al rione Bozzano di Brindisi. Davanti a una folla di parenti e amici in lacrime, il rito funebre si è celebrato alle 16 nella chiesa di San Leucio, nel quartiere Minnuta. Al termine della funzione, la bara è stata portata in spalla dagli amici del giovane.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Con la moto contro un lampione in città: Davide muore a 22...

L'incidente

Rucco era a bordo della sua moto Ktm sabato pomeriggio quando, per cause ancora in corso di accertamento, aveva perso il controllo ed era andato a sbattere violentemente contro un lampione. L'incidente si era verificato all'incrocio tra via Martiri delle Fosse Ardeatine e via Gibilterra, proprio all'altezza del cinema Andromeda. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, tanto che i medici del Perrino lo avevano sottoposto a un'operazione chirurgica. Poche ore dopo, tuttavia, il suo cuore aveva smesso di battere.