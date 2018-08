Fuga dalle spiagge: temporali e temperature giù nel Brindisino. Recor di pioggia a Fasano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un lungo ponte ferragostano che è sembrato soprattutto un test autunnale, con nubifragi, fulmini e temperature in picchiata al posto del solleone e degli ombrelloni aperti in spiaggia. Al contrario: nelle ultime ore si è assistito ad una fuga dagli arenili con migliaia di turisti che hanno approfittato per concedere una pausa forzata alla tintarella per visitare Brindisi e i centro dell’entroterra.Pioggia e vento hanno comunque rovinato il Ferragosto ai brindisini, che hanno cancellato le tende sulla spiaggia e le serate al chiaro di luna (nuova). Le previsioni meteo lo avevano comunque annunciato che anche questo Ferragosto sarebbe stato all’insegna del vento e della pioggia. E proprio una bomba d’acqua e il forte vento sul Brindisino ha bloccato le tante iniziative che si sarebbero dovute svolgere tra il 14 e il 15 agosto, in particolare annullate le serate danzanti organizzate da alcuni lidi sulla spiaggia. Le forti raffiche di vento non hanno consentito di allestire i palchi per le iniziative.La pioggia intensa è tornata anche nelle ore centrali di ieri. Oltre 40 minuti di nubifragio a Ostuni: traffico in tilt in pieno centro e rami staccati sul litorale. Da anni non si ricordava un periodo ferragostanto così piovoso sul territorio. Tra la giornata del 15 e del 16 sono caduti sul territorio fasanese oltre 50 mm di pioggia. Tantissima se si considera che la media è di 25 mm nell’intero mese. Ma più che il maltempo di Ferragosto è stato il violento temporale di oggi, giovedì, a provocare disagi e qualche danno. Molte zone tra cui Laureto, contrada Fascianello, zona industriale sud di Fasano e la periferia nord di Pezze di Greco sono rimaste per ore senza energia elettrica.