Docente muore dopo un soggiorno a Londra: la famiglia fa aprire un'indagine

La famiglia ha presentato una denuncia in procura sulla morte di un docente di Francavilla Fontana, Brindisi, perché vuole fare chiarezza sulle cause della morte del loro congiunto il quale sembra che non soffrisse di alcuna malattia. Massimo de Gironimo, di 54 anni, è morto domenica scorsa dopo una permanenza di due settimane a Lodnra dove peraltro aveva accusato i primi malori, diagnosticati come gastroenterite dai sanitari britannici.Il rientro a Roma e l'aggravameto delle condizioni generali. Domenica la morte mentre dall'ospedale Camberlingo di Francavilla si traferiva il docente al Perrino di Brindisi.