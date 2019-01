I vigili del fuoco restano senz'acqua. Ma nelle autobotti ci sarà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagliata l’acqua ai vigili del fuoco. Proprio così. Accade al distaccamento di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove l’Asl avrebbe verificato l’insalubrità dell’acqua che scorre dai rubinetti della sede. Nessuno problema per le autobotti che potranno essere rifornite e utilizzate per tutte le emergenze previste.In sostanza i vigili del fuoco non potranno lavarsi le mani, fare la doccia e soprattutto non potranno bere l’acqua di condotta che corre nei rubinetti del distaccamento. L’acqua potrà essere utilizzata solo per gli scarichi e per l’approvvigionamento dei mezzi. Il sindacato Uil ha scritto al Comando provinciale per denunciare le carenze.