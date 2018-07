Un euro a gol: il baby bomber dona i soldi alla ricerca per la Sla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Un gol per far vincere la sua squadra, ma anche un gol per contribuire alla ricerca al fine di migliorare le condizioni di vita delle persone colpite dalla Sla, ovvero dalla Sclerosi Laterale Amiotrofica. Al di là dell’aspetto sportivo, il goal più importante è stato realizzato da un bambino di 8 anni di Francavilla Fontana nell’ambito del torneo regionale “Gioca per Vincere”, promosso da Antonio Arsena nella città degli Imperiali e giunto alla 27esima edizione. Pietro Paciullo, provetto attaccante dell’ Asd Olimpia Francavilla, prima di scendere sul terreno di gioco del campetto “Torricella” ha rivolto ai suoi genitori non una richiesta di regalo qualora avesse centrato la porta avversaria, ma un invito spontaneo semplice e nello stesso tempo significativo per un bimbo che sogna i campioni del momento.«Papà e mamma per ogni gol che metterò a segno mi date un euro, non per me ma per l’associazione Aisla», ha detto Pietro prima di partecipare al torneo. Richiesta pienamente accolta dai genitori. In campo il “Ronaldo” di turno si è fatto così valere mettendo a segno oltre venti reti durante il torneo. Racimolato il piccolo gruzzoletto, al di là della somma raccolta, ha provveduto a consegnare il ricavato delle sue reti direttamente nelle mani della responsabile dell’Aisla provinciale Maria Rosaria Passaro, francavillese.Qualche giorno fa, durante la finale del torneo regionale “Gioca per vivere”, Pietro Paciullo della scuola di calcio “Asd Olimpia Francavilla”, ha ricevuto la targa dell’Aisla. Con questo atto l’associazione ha voluto pubblicamente, nel corso della cerimonia di premiazione, ringraziare così questo dolcissimo bambino, capocannoniere della solidarietà. «Sono proprio questi gesti – ha affermato Maria Rosaria Passaro, referente Aisla Brindisi – che