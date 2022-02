BRINDISI - Erano finiti davanti a un giudice nell’ambito di un processo penale perché stati accusati di aver frodato lo Stato in concorso con la loro commercialista, lei sì condannata in primo grado e in attesa di appello.

Secondo l’accusa, era la primavera del 2017, la commercialista indagata aveva fatto ottenere alle aziende dei suoi clienti sgravi fiscali per un importo complessivo che si avvicinava ai 2 milioni di euro. La professionista era stata arrestata in regime di domiciliari con ordinanza emessa dal gip della Procura di Brindisi a margine delle indagini operate dai militari del comando della Guardia di Finanza della Città degli Imperiali.



L’inchiesta