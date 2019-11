Scoppia pneumatico e l'auto capotta: in ospedale intera famiglia

Ultimo aggiornamento: 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoppia uno pneumatico e l’auto si ribalta, per un bilancio che parla di quattro feriti tra cui una bambina di appena 2 anni, miracolata insieme al resto della famiglia. Sarebbe stato proprio l’esplosione della gomma, secondo il racconto dello stesso conducente del mezzo, a provocare lo spettacolare ribaltamento di un’auto sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana con Sava, a ridosso del confine delle province di Brindisi e Taranto, in contrada Lobarco, agro della Città degli Imperiali.L’auto viaggiava da Francavilla Fontana in direzione Sava. Il sinistro si è verificato dopo le 18 di mercoledì quando, secondo quanto ricostruito da polizia locale e vigili del fuoco di Francavilla Fontana intervenuti sul posto, ma anche sulla base della testimonianza dello stesso guidatore, in prossimità di una delle tante curve che caratterizzano il tratto, uno pneumatico sarebbe scoppiato, facendo ribaltare la Fiat Punto vecchio tipo su cui, a bordo, viaggiava una famiglia di Sava. Feriti in maniera non preoccupante i quattro occupanti. Il capofamiglia, la moglie, la nonna e una bimba di 2 anni.I feriti sono stati trasportati negli ospedali Giannuzzi di Manduria, Camberlingo di Francavilla e Perrino di Brindisi.