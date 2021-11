Festa del novello, a Francavilla "Le vie di San Martino"

FRANCAVILLA - Tutto pronto a Francavilla Fontana per le Vie di San Martino. Ritornaquesta sera, giovedì 11 novembre, dopo un anno di fermo dovuto alla pandemia, la manifestazione che celebra l’Estate di san Martino, il giorno di bel tempo, nel pieno dell’autunno, che lascerà poi spazio all’inverno. Nelle vie e piazze del centro storico, a partire dalle ore 18, saranno protagonisti la musica popolare e la gastronomia, soprattutto il vino novello, le castagne e le produzioni locali. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale, con l’assessorato alla Cultura e al Turismo e l’assessorato alle Attività produttive, e si svolge in collaborazione con la Pro Loco e con il supporto di Campagna Amica e Coldiretti Brindisi. “Le vie di San Martino – spiegano gli assessori Maria Angelotti e Domenico Magliola – è una manifestazione collettiva che mescola tradizioni, enogastronomia, musica e cultura. La pandemia ci ha insegnato che per superare le difficoltà è indispensabile remare tutti nella stessa direzione. Con questa iniziativa insieme alle attività produttive diamo un segnale importante alla Città, offrendo un momento di spensieratezza ed una occasione di crescita economica.”

L'organizzazione

La partecipazione dovrà ovviamente avvenire nel rispetto delle regole anti-Covid: i visitatori saranno invitati a igienizzarsi spesso le mani e a indossare la mascherina, non solo nei luoghi chiusi, ma anche quando e dove non è possibile rispettare il distanziamento fisico. Inoltre, i visitatori dovranno essere in possesso del Green Pass, da mostrare su richiesta alle forze dell’ordine che potranno effettuare controlli a campione. “Le Vie di San Martino sono declinate in vie del gusto, della musica, dell’arte, per consentire così di apprezzare al meglio la ricchezza e varietà di menù e degustazioni, di musica e iniziative culturali – sottolinea Giovanni Colonna, presidente della Pro Loco. Avvertiamo un forte desiderio di ritornare a vivere insieme, con responsabilità e prudenza, il tempo delle feste”. In piazza Dante, sotto la Torre dell'Orologio, fresca di restauro, si possono assaggiare le caldarroste preparate dai volontari della Pro Loco, accompagnate dal buon vino locale della Cooperativa agricola francavillese, e si possono ammirare le opere dell’estemporanea di pittura “Francavilla Fontana, emozioni senza tempo” allestita nel Palazzo del Sedile comunale. È possibile anche farsi tentare dal confetto riccio dell’amore della Premiata Ditta Passiante Cosimo di Carlo e dalle degustazioni di Only Beer e 18 metri quadri, che insieme a Vinile Cafe, dalle ore 22:00, presentano il loro “San Martino Pizzicato” con due protagonisti de La Notte della Taranta, Enza Pagliara e Dario Muci. Dalle ore 18:00 la musica popolare è itinerante con il Gruppo Folk “La Stella” e la formazione “Jazzabanna”. In piazza Umberto I, l’appuntamento è con il mercato dei prodotti a chilometro zero proposti dagli agricoltori aderenti al progetto Campagna Amica della Coldiretti Brindisi, ma anche presso Munchies, Vinile Cafe, Suite e Vineria 77, Caffè Centrale, e presso la bancarella di confetti e coperta Dolci & Antiche tradizioni dal 1924 di Gianni Tardio. In piazza Giovanni XXIII, all’ombra della Basilica, tappa al Bar Vista Duomo, alla pizzeria Pomodoro Quanto Basta e, affianco alla chiesa dei Padri Liguorini, nota come la chiesa d’oro, c’è Patres. In Via Regina Elena è possibile immergersi nel mercatino dell’antiquariato, soffermandosi sui menù proposti da Mordi e Fuggi, Vineria 1, Civico 50, Pizzeria Queen’s.

Il percorso

Su corso Umberto la festa coinvolge il Nuovo Bar del Corso, Trecentogradi Gourmet, il Pasticcino Sardano, Punto 97, che dalle ore 20:30 propongono un omaggio musicale a Lucio Battisti con la cover band “Innocenti Evasi”, ma anche l’aperitivo del Bar degli Imperiali e i prodotti biologici di Masseria Archivecchi. Su Corso Garibaldi la sosta è presso La Bodeghita, in piazzetta San Marco la tappa è da Bracito Pizza e Grill, mentre su via San Salvatore c’è Pizzeria Napule, che dalle ore 21:00, allieta i suoi commensali con Li Sunaturi ti Ostuni. L’apertura straordinaria del Castello Imperiali consente di visitare gratuitamente il Museo archeologico di Francavilla Fontana, il MAFF, compiendo un entusiasmante viaggio nel tempo sulle rotte della cultura del vino.