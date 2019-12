Lutto nel mondo della moda: addio lo stilista Ungaro

FRANCAVILLA - È morto all’età di 86 anni lo stilista Emanuel Ungaro. Francese di nascita ma pugliese di origine. Figlio di un sarto di Francavilla Fontana, Cosimo, esule in Francia perché antifascista. Dall'età di nove anni, Emanuel Ungaro inizia apprende il mestiere di sarto con il padre ad Aix-en-Provence. Suo padre nato nel 1891 a Francavilla Fontana, socialista, era iscritto alla Rubrica di frontiera . Emanuel Ungaro è nato nel 1933 a Aix-de-Provence. All’età di nove anni fa esperienza di taglio e cucito nella bottega sartoriale del padre Cosimo. Ungaro in diverse interviste rilasciate così parla di suo padre e della sua terra d’origine: "Mio padre è stato un uomo eccezionale, che mi ha insegnato il rigore e l'onestà intellettuale. A casa in Francia si parlava il dialetto francavillese e si mangiavano le orecchiette”.

Appresa la notizia il sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo ha ricordato come agli inizi del ‘900 e fino a anni ’60 –’70 in città vi era una importante comunità di sarti francavillesi come lo stesso Ungaro ha ricordato in più interviste. “Lo stilista ha avuto nel cuore grazie a suo padre Cosimo emigrato in Francia la nostra terra”. Ultimo aggiornamento: 17:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA