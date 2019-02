Non solo Roma. A Francavilla Fontana si va a pesca nelle buche stradali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova polemica sulle condizioni delle strade a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Il livello di allerta non sarà come quello di Roma, ma anche la città degli Imperiali ha le sue buche da rattoppare. L’ultima foto ripresa dall’ex sindaco Maurizio Bruno ha fatto scattare commenti ironici, a colpi di post sui social tra maggioranza ed opposizione.La foto ritrae due residenti del quartiere “Peschiera” che, armati di canna da pesca, seduti sulle sedie attorno ad un improvvisato laghetto artificiale, tentano di far abboccare i pesciolini, ovviamente invisibili. Ciò che è vero, foto a parte, è il cratere che si è aperto in quella zona con grave pericolo per i residenti e per gli automobilisti. “In attesa dello stadio e del palazzetto, lo sport più in voga a Francavilla è la pesca”, è il commento ironico di Bruno consigliere comunale del Partito Democratico.La risposta del partito di maggioranza più rappresentativo “Idea per Francavilla” non si è fatta attendere a mezzo social. “Bisogna riconoscere a Bruno che ci ha lasciato una città colabrodo, una discreta dose di autoironia”, è il commento del partito a mezzo social.