Disabile deriso e filmato: denunciato l'autore dopo l'indignazione del sindaco

Filmato e preso in giro mentre viene ingozzato di banane. Il video risale a qualche tempo fa, oltre un anno. Eppure, fa ancora male. Perché continua a “girare” via social, se pur in privato, alimentando risate di scherno e pure indignazione. La vittima è un disabile di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, appunto filmato e beffeggiato mentre viene rimpinzato di banane.L'autore, un uomo molto giovane, è stato identificato e denunciato. Sulla questione è intervenuto il sindaco della città, Antonella Denuzzo, che ha preannunciato una denuncia, come altri esponenti istituzionali e politici indignati da quel video di cui tutti sapevano, ma nessuno, almeno in pubblico parlava.I fatti, come detto, risalgono a qualche tempo fa. Oltre un anno fa. Lui, la vittima, il disabile, è inquadrato in primo piano. Tra le braccia, ben strette, alcune banane. Una, sbucciata, le viene infilata in bocca. Lui, in strada, la mangia, tra lo scherno di chi lo imbocca e lo deride. E poi, ancora un'altra banana. “Fallo mangiare, papà. Non lo vedi? È peccato. Danne un'altra”.