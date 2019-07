Costringe i dipendenti a stipendi più bassi: arrestato amministratore dell'asilo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCAVILLA FONTANA - Arrestato per estorsione ai danni dei dipendenti, l’amministratore di fatto di una cooperativa barese che gestisce un asilo nido a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.Stando all’indagine eseguita dai finanzieri della locale compagnia avrebbe costretto le educatrici ed altro personale ad accettare una retribuzione inferiore per più del 40 per cento rispetto a quella prevista dal contratto. Alcuni di loro, per un paio di mesi, avrebbero effettuato anche delle prestazioni gratuitamente.Finisce nei guai per il reato di estorsione continuata M.S. 54 anni, ex amministratore di fatto della cooperativa con sede in provincia di Bari e operante nella gestione di asili nido comunali situati a Francavilla Fontana, Villa Castelli, Carovigno, Sammichele e Polignano a Mare. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in regime di domiciliari emessa dal gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura di Brindisi. Nell’ottobre del 2018 la stessa cooperativa barese è stata coinvolta nell’ambito di una indagine su presunte truffe per ottenere finanziamenti pubblici per la gestione degli asili.