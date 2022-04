Non era un contraffattore, non era un falsario, non era un trafficante d’indumenti farlocchi; non era nulla di tutto ciò. Era semplicemente uno che ci era cascato, suo malgrado. Quel giorno di tre anni fa, si collegò ad Amazon, trovò una t-shirt che gli piaceva e in tutta tranquillità se la comprò usando la sua stessa carta prepagata. Costo totale: 23 euro. Infausto protagonista dello strano caso, finito nientemeno che nelle aule giudiziarie, un oggi 57enne operaio di Francavilla Fontana .

I fatti