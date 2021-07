Cade per la buca, "ma era distratta":niente risarcimento

FRANCAVILLA - Era caduta a causa di una buca per strada, nel centro di Francavilla Fontana , e in primo grado il Comune era stato ritenuto responsabile della mancata manutenzione della via. Il giudizio è stato ora ribaltato in secondo grado: la Corte d'Appello di Lecce, a 13 anni dai fatti, ha stabilito che la situazione di pericolo era prevedibile da parte della donna, scivolata vicino al marciapiede, e che la stessa, pur essendo di giovane età, non aveva usato le misure di cautela necessarie per affrontare in sicurezza un percorso stradale.

La vicenda

Il Tribunale di Brindisi aveva condannato il Comune a risarcire la donna con un importo di 6.000 euro. Ora sarà la donna a dover pagare le spese processuali sostenute dall'ente municipale. «Con questa sentenza - ha spiegato l'assessore al Contenzioso Nicola Lonoce - i giudici della Corte d'Appello hanno introdotto il principio della valutazione della condotta individuale come ulteriore strumento per la definizione delle responsabilità custodiale dei Comuni, un possibile freno alle numerose controversie pretestuose sollevate contro le pubbliche amministrazioni».