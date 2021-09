A spasso con mezzo chilo di cocaina: arrestati in due

Se ne andavano in giro per le vie del centro abitato di Francavilla Fontana con mezzo chilo di cocaina a bordo di un’Audi 3. Arrestati dai carabinieri nella serata di sabato scorso un 47enne ed un 45enne entrambi del luogo. Sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due erano a bordo di un’autovettura, un’Audi A3 quando si sono imbattuti in una vettura dell’aliquota operativa del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri. I militari insospettitisi dal nervosismo che serpeggiava nei due uomini hanno effettuato un accurato controllo.

La scoperta



È così spuntato mezzo chilo di cocaina. I carabinieri hanno quindi proceduto alle perquisizioni domiciliari presso le due abitazioni trovando altri 500 grammi di cocaina, nonché sei chili di marijuana e 1.730 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita, oltre al materiale utile per il confezionamento delle dosi. I due francavillesi, su disposizione del pm di turno, sono stati condotti presso la casa circondariale di Taranto, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per cercare di capire da dove si sarebbero riforniti i due arrestati. Le attività di contrasto dei carabinieri nei confronti dell’attività di spaccio di droga nella Città degli Imperiali continua senza sosta ed in maniera incessante. L’ultima operazione di ieri apre squarci inquietanti sul traffico e consumo di droga nella città degli Imperiali.