Crepa nella pista ciclo-pedonale: bambina di 5 anni cade e urta la testa. In ospedale

All’uscita da scuola in viale Abbadessa, a Francavilla Fontana, una bambina è inciampata in una crepa apertasi nell’asfalto della pista ciclabile e ha finito per battere la testa in terra. L’episodio si è verificato proprio a dieci metri dal plesso scolastico che frequenta, ricadente nel Terzo istituto comprensivo (che non c’entra con questa vicenda). La caduta della piccola ha suscitato momenti di grande e comprensibile apprensione tra i presenti, che hanno sollecitato i soccorsi. La minore, dolorante e in lacrime, è stata visitata dal personale del servizio 118 e infine per cautela trasportata in ospedale al “Camberlingo” dov’è stata sottoposta ad accertamenti e cure del caso.

Il referto

Fortunatamente, sembra che sia rimasta ferita lievemente: ha riportato un trauma al capo, ma dovrebbe cavarsela in pochi giorni. Resta comunque sotto osservazione perché vi sono alcuni punti del corpo particolarmente delicati, specie quando si ha a che fare con dei bimbi. Le sue condizioni, insomma, non sembrano destare particolare preoccupazione, ma il dolore c’è e le escoriazioni pure: fuori dal nosocomio, ma comunque monitorata. Sul posto anche la polizia locale, i cui operatori hanno effettuato i rilievi del caso. Stando a quanto raccontano alcuni testimoni, l’apertura nel terreno, accompagnata da una sconnessione pericolosa anche per i ciclisti oltre che per i pedoni, sarebbe profonda dieci centimetri e i suoi bordi sopraelevati misurerebbero circa 12 centimetri. Genitori che accompagnano ogni giorno i figli a lezione, residenti e fruitori di quella pista ciclabile ne lamentano da tempo i pericoli.