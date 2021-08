L'auto si ribalta: due targhe, nessuno a bordo. Incidente con giallo

FRANCAVILLA - Giallo sull'asfalto nel cuore della notte. L’auto si ribalta, arrivano i soccorsi ma, all’interno, non c’è nessuno. Si scopre, invece, che aveva due targhe sovrapposte, segno di una provenienza tutt’altro che lecita.

Mistero sul pauroso incidente registrato poco prima delle 23 sulla Strada provinciale 28 che collega Francavilla Fontana con Ostuni e San Vito dei Normanni, ad una manciata di chilometri dal centro abitato della Città degli Imperiali.

I rilievi

Il mezzo, per cause ancora tutte da accertare, si è cappottato, restando sulla carreggiata. Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorsi: ma all'interno dell'abitacolo nè feriti, nè conducente, nè passeggeri. L’auto era vuota.

Considerando il contesto, quella doppia targa sovrapposta lascia supporre che si tratti di un mezzo rubato, utilizzato chissà da chi, chissà per cosa. Sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Francavilla. Indagini in corso per capire cosa sia successo. E, soprattutto, chi sia coinvolto.