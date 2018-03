Forza Italia: vertice coi partiti moderati. Destra ormai lontana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Prima riunione ufficiale, dopo quella con la delegazione composta dal coordinatore cittadino Udc Raffaele Iaia e dal coordinatore cittadino di Alternativa Popolare Teodoro Pierri, tra moderati e Forza Italia. Tornano al lavoro le forze politiche di centro e di centrodestra, dopo il weekend, per provare a mettere insieme una coalizione in grado di arrivare al ballottaggio e, possibilmente, “disinnescare” quello che tutte le forze politiche locali ritengono un rischio concreto: un’amministrazione comunale brindisina guidata dal Movimento 5 Stelle, che nel capoluogo alle politiche ha raggiunto addirittura il 52 per cento.Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, gli azzurri incontreranno - anche in rappresentanza degli alleati di Noi Centro, Brindisi Prima di Tutto, Democratici per Brindisi e Partito Repubblicano - i rappresentanti di Udc, Alternativa Popolare, Noi con l’Italia e Coerenti per Brindisi.L’obiettivo è quello di mettere insieme le forze di centro con quelle del centrodestra moderato. Ma c’è un fronte all’interno di Forza Italia, soprattutto (ma non solo) a livello provinciale e regionale, che spinge per coinvolgere anche partiti e movimenti della destra “nazional-populista”, che attualmente sostiene - a dire il vero ormai da diverse settimane - la candidatura a sindaco di Massimo Ciullo: oltre alla Lega, il Movimento Nazionale per la Sovranità, il movimento +39, le associazioni Periferia e Proiezione Futuro e anche Fratelli d’Italia, che si è aggregato in un secondo momento.Nel partito azzurro di Brindisi, in particolare, portavoce di questo malcontento interno rispetto al mancato coinvolgimento con la destra è stato l’ex consigliere comunale Massimiliano Oggiano, per il quale proprio in mancanza dell’apporto delle forze di destra, il partito azzurro e gli alleati non sarebbero in grado di vincere. Per il momento, tuttavia, non risultano ulteriori aperture alle forze di destra, con la quale un riavvicinamento sembra molto difficile.