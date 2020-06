Brindisi, Filomena a 34 anni è la più giovane nonna d'Italia

Ultimo aggiornamento: 17:29

Il record era 35 anni a Squinzano ma con la nascita della piccola Noemi, che ha appena 14 giorni, è diventata la nonna più giovane di Puglia: si chiama Filomena, ha 34 anni, è di(Brindisi).La figlia, Valeria, neomamma, ha solo 15 anni. «Nostra figlia ci ha regalato una gioia grandissima - spiegano i nonni Filomena e Giuseppe -. Ovviamente avremo una grande responsabilità e un amore infinito per la nostra piccola Noemi alla quale auguriamo ogni bene. All'inizio è stato un fulmine a ciel sereno perché Valeria aveva appena 14 anni quando è rimasta incinta, ma le abbiamo dato modo di scegliere in maniera autonoma se andare avanti con la gravidanza. Siamo una famiglia semplice, lavoratori onesti e ce la faremo ad affrontare tutto, lo faremo per Noemi e Valeria». Valeria e Noemi, venuta alla luce il 10 giugno, potranno contare sul sostegno di tutta la famiglia, composta ormai da 5 generazioni: la trisnonna Maria, 86 anni, che vive a Villa Castelli (Brindisi), la bisnonna Grazia, 52 anni, Filomena, Valeria e la piccola Noemi.Valeria, la giovane mamma, a settembre tornerà a scuola e, se non vi saranno restrizioni, tra i banchi dell'Istituto per i servizi sociali «C. Agostinelli» di Ceglie Messapica.