Il maltempo ha spostato la location ma la magia resta: lo spettacolo “L’elmo e la croce”, il clou del programma civile per le celebrazioni in onore dei santi patroni, si è svolto nella cattedrale di Brindisi che ha riservato un’accoglienza calorosa. A portare in scena l’evento, che ha raccontato in parole e musica la storia sia di san Teodoro d’Amasea che di san Lorenzo da Brindisi, sono stati il maestro Stefano Miceli e l’attore e doppiatore Luca Ward. Da parte del Comune, comunque, è stato specificato che si sta lavorando per poter replicare l’iniziativa anche in quella che era il luogo originariamente previsto.

Il cambio di programma

Lo show, infatti, avrebbe dovuto svolgersi sopra una piattaforma galleggiante allestita nelle vicinanze di palazzo Montenegro, praticamente adiacente alla piazza che porta il nome del santo guerriero. L’evento di ieri segna una sorta di “passaggio del testimone” con le celebrazioni religiose che troveranno il loro punto più alto nei giorni tra oggi e lunedì.

Oggi le luminarie

Si parte stasera con la processione con le statue di San Teodoro a cavallo e san Lorenzo da Brindisi verso il tosello, a cui seguirà l’accensione delle luminarie alla presenza delle autorità civili e religiose.

Domani processione a mare e fuochi

Quindi, la giornata che racchiude i momenti più iconici delle festività, quella di domani, quando torneranno quegli elementi distintivi della festa patronale che tornano dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia da Covid19 e delle limitazioni imposte per l’emergenza sanitaria: a partire dalle 19 ci saranno la processione a mare con le reliquie e le statue dei santi patroni dal porticciolo turistico al porto interno con sbarco sulla banchina antistante alla scalinata Virgilio. A seguire, ci saranno i discorsi di arcivescovo e sindaco, che come sempre anticiperanno il successivo spettacolo pirotecnico (da qualche anno “piromusicale” per l’aggiunta di brani a corredo dei giochi di luce) a cui seguirà la solenne processione con le reliquie e le statue dei santi patroni dalla banchina sino alla cattedrale.

La conclusione

Domenica alle 20, seguendo quanto fatto negli scorsi anni, si terrà in piazza Duomo il solenne pontificale, mentre lunedì alla stessa ora ci sarà il ritorno delle statue nella chiesa di Santa Maria degli Angeli (san Lorenzo) e nella cattedrale (san Teodoro).

Mobilità e parcheggi

Per poter ospitare la meglio le celebrazioni è stato predisposto anche un piano per la viabilità con diverse postazioni in cui si potrà lasciare l’automobile, per un totale di 1600 stalli nelle diverse aree individuate: si tratta, nello specifico, del parcheggio del centro commerciale Brin Park (400 posti), quello dell’ospedale Perrino (50 posti), i posti auto nel parco del Cillarese (200 posti), nel parco ex collegio Tommaseo (200 posti),il parcheggio dello stadio Fanuzzi (200 posti) ed il combinato all’imbocco del quartiere Perrino, nella zona compresa tra l’area nei pressi del cimitero (300 posti) e viale Arno (200). Da lì, chi vorrà recarsi verso il centro nei principali giorni di festa potrà usufruire dei diversi autobus messi a disposizione dalla Stp. Più nel dettaglio, come accade da diversi anni, ci sarà la possibilità di salire gratuitamente a bordo del mezzo dalle 18 sino a fine servizio sia giorno 3 che giorno 4 settembre. Sempre durante entrambe queste giornate, alcune linee che sono collegate al centro storico ed arrivano in prossimità del luogo della festa (nello specifico 1,5,7,8,11,26) vedranno il loro servizio prolungato tra le 22 e le 1.30 mentre la motobarca (con le abituali modalità di biglietto) sarà attiva (con l’eccezione del momento in cui ci sarà la processione a mare ed i fuochi artificiali) sino alle 2, a partire da venerdì 2 settembre sino a lunedì 5 settembre.

Bancarelle e giostre

A fare da cornice, altri elementi distintivi come le giostre su piazzale Spalato e gli stand del mercatino (su corso Garibaldi e corso Umberto e su via del Mare, da un solo lato della carreggiata). Dall’amministrazione comunale hanno fatto sapere che rispetto ai 70 su 100 stalli inizialmente occupati si sono aggiunte nuove richieste e nelle prossime ore sarà fatto il punto della situazione.