Anziana raggirata con la truffa del falso incidente: i malviventi si portano via soldi e oro

Anziana truffata a Fasano, truffatori via con soldi e gioielli. Prima la telefonata a casa: «Suo nipote è rimasto coinvolto in un incidente. I suoi documenti non sono in regola e per questo lo stiamo portando in caserma, e, a seguire, lo condurremo in carcere. L’unico modo per evitare tutto questo è che lei paghi subito per i danni che ha causato». La persona che nel pomeriggio di martedì scorso ha telefonato ad una 85enne di Fasano ha aggiunto che «di lì a poco un funzionario delle Poste busserà alla porta della sua abitazione per prendere il denaro».

I fatti

Ci è mancato poco che alla nonnina, alla notizia che il nipote aveva avuto un incidente e che rischiava di finire in galera, non le prendesse un colpo.

L’anziana, che vive sola a Fasano, non ha avuto neanche il tempo di ordinare, per quanto possibile e date le circostanze, le idee che hanno bussato alla porta della sua abitazione. Il sedicente funzionario delle Poste, che indossava una pettorina gialla, ha invitato la donna a fare presto perché anche solo un minuto di tempo «può essere fatale a tuo nipote».

L’anziana è corsa a prendere la pensione, che aveva riscosso il giorno precedente, dal luogo segreto in cui l’aveva nascosta e ha consegnato il denaro, 1000 euro, al finto funzionario delle Poste. Il malvivente non si è accontentato: «Signora – le ha detto – questa somma non è sufficiente ad evitare a suo nipote il carcere». La nonnina, disperata, gli ha detto che in casa non aveva più un centesimo e il truffatore le è “venuto” incontro: «Signora mi dia i suoi gioielli e proverò a convincere chi di dovere ad accettarli in pegno». L’anziana si è quindi spogliata dei suoi pochi monili in oro e li ha consegnati all’uomo che aveva di fronte. A quel punto il falso funzionario delle Poste è andato via in tutta fretta con il malloppo. Quando la nonnina ha telefonato al nipote e il ragazzo le ha detto di non aver avuto nessun incidente ha capito di essere stata truffata e ha telefonato ai carabinieri.