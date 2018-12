Stroncata da un infarto mentre prepara la mensa ai bimbi della materna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore di infarto mentre allestiva la mensa per i bambini. E’ accaduto nel plesso scolastico di via Eroi dello Spazio a Pezze di Greco, frazione di Fasano, facente parte dell’istituto comprensivo “G. Galilei”. La donna, di 61 anni, originaria di Montalbano, era dipendente della ditta che a Fasano e frazioni si occupa della ristorazione scolastica.Stava sistemando i banchi per somministrare la mensa scolastica ai bambini della scuola dell’infanzia e della Primaria quando ha accusato un malore e si è accasciata al suolo. Soccorsa da alcune colleghe è deceduta in pochi minuti. Sul posto è immediatamente intervenuta, sempre allertata da docenti e colleghe, una ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Alcuni genitori hanno anche voluto esprimere, oltre naturalmente vicinanza alla famiglia della donna deceduta, apprezzamento per come la vicenda è stata gestita all’interno della scuola con i bambini tenuti lontani.