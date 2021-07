Ladri seriali con mascherina chirurgica: scattano tre arresti

BRINDISI - A volto scoperto e con mascherina chirurgica avrebbero commesso una serie di furti in abitazioni, almeno otto, in provincia di Brindisi: tre persone sono state raggiunte oggi a Bari da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Brindisi, Maurizio Saso, su richiesta del pm Alfredo Manca. In carcere sono finiti Giuseppe Menolascina, 35 anni, Tommaso Petrone, 30 anni, Giovanni Pellicano, 29 anni) già bloccati in flagranza di reato lo scorso 20 aprile dai carabinieri della compagnia di Brindisi, al termine di un lungo inseguimento sulla complanare che costeggia la strada statale 7 per Bari.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito i furti sarebbero stati commessi tra il 29 marzo e il 17 aprile 2021, in un brevissimo lasso di tempo e in un periodo in cui erano in vigore restrizioni per il Covid.

I tre avrebbero utilizzato sempre una Fiat Bravo la cui targa è risultata in alcuni casi alterata. I fatti si sono verificati a Montalbano di Fasano, Cisternino, Carovigno, San Vito dei Normanni, San Pietro Vernotico e Latiano.

I erano stati arrestati in flagranza dopo un inseguimento con i carabinieri. Oggi sono stati attribuiti anche i furti in abitazione.