Incidente lungo la provinciale: tre feriti, uno è grave

BRINDISI - È di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 di questa sera, nel tratto della ex Statale 16 che collega Fasano a Pezze di Greco. A scontrarsi una Opel Astra con a bordo una coppia di origine albanese ma ormai trapiantata a Fasano e una Fiat Panda condotta da un 42enne di Pezze di Greco. La coppia stava per svoltare verso Masseria Signorelli, dove risiede, quando c’è stato lo scontro violentissimo con l’utilitaria che viaggiava in direzione Pezze.

Ad avere la peggio il 42enne pezzese estratto dalle lamiere dai sanitari del 118 prontamente allertati da alcuni automobilisti di passaggio.



Erano stati anche allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni nel timore che l’uomo fosse rimasto incastrato nelle lamiere. Gli stessi pompieri sono comunque intervenuti per mettere in sicurezza l’area staccando gli impianti elettrici e del carburante dei due mezzi.



Nell’urto la Fiat Panda ha oltrepassato addirittura un muretto a secco finendo in un terreno attiguo alla carreggiata. La coppia albanese è stata curata sul posto da altri sanitari intervenuti con ambulanza e guardia medica. Dicevano delle condizioni del 42enne. Sono molto gravi ed è stato ricoveratodi Brindisi

I soccorsi

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia locale di Fasano che hanno eseguito i rilievi di rito, oltre a carabinieri e guardia di finanza che hanno interdetto al traffico l’intero tratto di strada, in ambedue le direzioni.

Spetterà alla Polizia locale, che ha anche ascoltato diversi testimoni del sinistro, ad appurare l’esatta dinamica dell’incidente. I mezzi, in attesa degli esiti dei rilievi, sono stati affidati in custodia ad un autodemolitore. Sul posto si sono portati diversi amici e conoscenti del 42enne pezzese.

Sotto accusa, comunque, un tratto di strada che si presenta senza pubblica illuminazione e con la carreggiata sconnessa per via delle radici dei molti alberi presenti sul ciglio della strada. Queste componenti, unite spesso anche all’alta velocità, spesso diventano.