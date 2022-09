Tragico incidente con la moto in centro: muore gommista di 34 anni

FASANO - Un grave incidente stradale si è verificato questa sera, poco dopo le ore 21, nel centro di Fasano. Un 34enne fasanese, Emanuele Vincenzi, per cause tutte da accertare, mentre percorreva via Giardinelli, all’altezza di via Bosi, ha perso il controllo della sua potente Triumph 1050.

Il centauro è finito sotto un’auto in sosta mentre la moto ha proseguito la marcia andando a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione abbattendolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Servizio 118 che hanno prestato i primi soccorsi al giovane le cui condizioni si erano presentate già da subito gravi nonostante il motociclista indossasse regolarmente il casco.

I soccorsi

Non sono bastati oltre trenta minuti di massaggio cardiaco e tecniche di rianimazione per riportare lo sfortunato motociclista in vita. Alla fine i sanitari hanno dovuto arrendersi. Probabilmente letali sono state alcune lesioni interne dovute all’impatto sulla carreggiata. Vincenzi lavorava presso un noto gommista di Monopoli ed era un grande appassionato di moto oltre che sfegatato tifoso del Milan. E’ stato uno dei fondatori del “Milan Club Pippo Inzaghi” inaugurato qualche settimana fa.