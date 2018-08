L'appello del sacerdote al pirata della strada: "Costituisciti. Così almeno ti salverai tu"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolgeranno questa mattina, nella Chiesa Matrice di Fasano, i funerali del 19enne Giuseppe Vinci, travolto e ucciso martedì scorso, vigilia di Ferragosto, da un pirata della strada mentre si recava, a bordo del suo scooter Piaggio Liberty, al vivaio di Speziale dove era impiegato. Oggi sulla vicenda è anche intervenuto il priore di Fasano, don Sandro Ramirez, che anche in chiesa ha letto una sorta di appello al pirata.«Caro fratello, sei scappato - ha scritto don Sandro -. E hai lasciato Peppe per terra, su quel grigio nastro d’asfalto improvvisamente arrossato dal suo sangue. Cerco di capirti, non di giustificarti: hai avuto paura, ti sei lasciato prendere dal panico, hai pensato che fuggire fosse l’unica cosa da fare. La paura ha preso il sopravvento sulla pietà, sulla responsabilità, sul senso del dovere. Peccato. Se ti fossi fermato forse Peppe sarebbe morto lo stesso. Ma ti saresti salvato tu».