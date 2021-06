Faniglia intossicata dal tonno acquistato in pescheria

BRINDISI - Un intero nucleo famigliare di Fasano, due bambini di 10 e 11 anni e i loro genitori, entrambi quarantenni, intossicato dopo aver mangiato tonno con un conservante a base di nitrati, comprato in una pescheria a Savelletri. Tutti hanno accusato i sintomi dell’intossicazione cefalea, nausea e vomito. E sono stati ricoverati presso l'ospedale Perrino di Brindisi, in osservazione. A preoccupare in prima battuta i medici soprattutto le condizioni di uno dei due bambini, giunto cianotico al pronto soccorso. Si è sentito male 4 ore dopo aver mangiato il tonno. Così è stato disposto di urgenza una emogas analisi che ha documentato l’esistenza di un meta-emoglobina ed è stata diagnosticata una metaemoglobinemia, patologia che produce un effetto analogo a quello delle intossicazioni da ossido di carbonio.

Il soccorso

Contattato il Centro antiveleni di Pavia, è stato quindi trovato l’antidoto: Blu dimetilene. Ora il piccolo è fuori pericolo, spiega il primario di pediatria Fulvio Moramarco, che ha preso in cura i due ragazzini. Padre e madre, invece, sono stati affidati all'equipe del reparto di Medicina interna. A margine della vicenda, il Dipartimento prevenzione Asl ha avviato il protocollo di rito. I medici hanno prelevato campioni di sangue, per approfondire le cause del malore, con una indagine genetica. Al lavoro anche gli investigatori, per accertare altre, eventuali responsabilità.