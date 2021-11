Furti nelle abitazioni a Fasano: sei i colpi in appena un'ora

Serata da maglia nera per i furti in abitazione a Fasano . Nell’arco di un’ora e mezza sono stati messi a segno ben sei colpi. Quattro furti sono riusciti, due sono stati sventati dai proprietari delle abitazioni finite nel mirino dei ladri.

L’assalto

I topi di appartamento sono entrati in azione poco dopo le 18. Un'operazione fulminea durata appena un'ora. Tre furti sono stati messi a segno in viale Stazione, nelle vicinanze di una nota autofficina. Un colpo è stato messo a segno in un appartamento ubicato nel complesso “Fasano Alta”, alla periferia della città. In via Piave, nella zona 167, sita alla fine della strada, i ladri hanno provato ad entrare in un appartamento salendo dai tubi di scolo delle acque piovane.

L’operazione gli è riuscita ma prima che riuscissero ad entrare nella casa la proprietaria si è accorta dell’intrusione e, urlando, li ha messi in fuga. In via Giardinelli, dall’altra parte della città, ignoti ladri sono entrati nell’abitazione di un dipendente comunale in pensione. I malviventi erano già in casa quando i figli del proprietario che in quel momento si trovavano al primo piano dell’immobile, hanno sentito dei rumori provenire dal piano superiore e sono corsi a controllare cosa stesse accadendo. Entrando nella zona notte della loro abitazione si sono trovati di fronte al topo d’appartamento che in un attimo si è dileguato. Spetterà ora ai carabinieri indintificare gli autori dei colpi.