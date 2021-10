Maltrattamenti e minacce alle compagne: due mariti nei guai in poche ore

Botte e minacce alle compagne, due i mariti violenti finiti nei guai in poche ore. Il primo episodio a Francavilla Fontana che ha portato all'arresto di un 45enne. Il giovane per mesi avrebbe maltrattato la ex compagna e, probabilmente, avrebbe continuato a farlo se i vicini di casa della ormai ex coppia non avessero chiesto l’aiuto e l’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, pronti a sedare l’ennesima lite. Così per il 45enne sono scattate le manette mentre in ospedale,è finita la vittima, la giovane donna di 24enne, che è stata medicata al Pronto Soccorso del vicino ospedale Dario Camberlingo.

A Fasano , invece, dopo l'ennesima lite, il giudice ha emesso a carico di un 40enne fasanese, che al momento non ha un’occupazione, un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. L’uomo ha considerato l’ordine del magistrato carta straccia ed è restato a vivere nella stessa abitazione.

Il fatto di aver ricevuto un provvedimento del giudice con cui gli veniva ordinato di fare i bagagli e di traslocare altrove ha reso ancora più aggressivo il 40enne nei confronti della moglie. Di qui la decisione del gip, in accoglimento della richiesta della Procura, di emettere a carico del 40enne un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.