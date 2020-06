Entra in un bar, spara e poi fugge: caccia all’uomo

​FASANO – Spari dopo la lite a Fasano. Un uomo, poco prima delle ore 19, è entrato in una caffetteria, il "Tan Bar", situato in via Dante Alighieri, traversa a ridosso di corso Vittorio Emanuele, ed ha esploso alcuni colpi di pistola ad altezza d’uomo, mandando in frantumi la vetrata del banco frigo. In base alle poche indiscrezioni trapelate pare si tratterebbe di un uomo di origini albanesi, che subito dopo aver esploso i colpi di pistola è fuggito via. I carabinieri, subito allertati, si sono messi sulle sue tracce. È caccia all'uomo. © RIPRODUZIONE RISERVATA