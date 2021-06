«Qui non può entrare con il cane, è vietato». Si è sentita dire così Rita Turati, pensionata di 78 anni di Ceglie Messapica, non vedente, accompagnata dal suo cane guida Queen e dal marito all’ingresso di un noto supermercato di Fasano nella mattina di venerdì. A raccontare la vicenda è Michele Sardano, presidente della sezione territoriale Uici (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) di Brindisi.

L'episodio

La signora, stando alle parole del presidente dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, era stata al Pta di Fasano, accompagnata dal marito che doveva sottoporsi ad un’ecografia e dal suo cane guida Queen. Prima di ritornare a Ceglie, ha deciso dunque di passare da un supermercato per fare la spesa, ma l’ingresso le è stato negato ripetutamente dal direttore del supermercato. «La cosa grave - riferisce Sardano - è che la legge n. 34 del 1974 stabilisce sanzioni per chi impedisce ai soggetti accompagnati dai cani guida l’ingresso nei mezzi pubblici e negli esercizi commerciali. La coppia di anziani signori ha anche minacciato di chiamare i Carabinieri, ma sono stati derisi dal direttore, che peraltro non ha fornito i suoi documenti, esortando ironicamente la chiamata ai carabinieri, anzi li ha chiesti alla coppia di anziani coniugi».