Auto in fiamme dopo il tamponamento: automobilista salvato ma è grave

Due persone sono rimaste ferite nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, lungo la strada statale 379 quasi all’altezza dello svincolo “Torre Canne centro”, in provincia di Brindisi lungo la corsia per Bari.

A rimanere coinvolte due auto: un piccolo fuoristrada Suzuki, guidato da un turista tedesco, ed un Suv Audi, condotto da una giovane donna di Pozzo Faceto, frazione di Fasano. Dopo l’impatto, il fuoristrada è andato a fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni che hanno domato l'incendio e liberato dalle lamiere contorte del mezzo il turista tedesco che, soccorso da una ambulanza del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Perrino" di Brindisi. Ferita anche la conducente dell'auto, anche lei trasportata dal 118 in ospedale. Ultimo aggiornamento: 17:29