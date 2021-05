In giro per l'Italia a bordo di un bus, ma con 20 chili di droga nelle valigie: arrestati

Beccati con 20 chili di droga alla fermata dell’autobus. È accaduto l’altro ieri a Fasano , dove i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 20enne fasanese, Pietro Fragasso (incensurato), e un 50enne di Milano, Claudio Donelli, già noto alle forze dell’ordine. I due dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Entrambi sono stati fermati e controllati nei pressi di una fermata degli autobus della linea proveniente da Milano, ubicata nel centro di Fasano. Sono stati notati dalle pattuglie dell’Arma scendere dall’autobus, sul quale erano partiti da Milano, con due grosse valigie da viaggio. I Carabinieri si sono così insospettiti e li hanno fermati e sottoposti a perquisizione personale, nel corso della quale sono stati trovati in possesso di 16,85 kg. di marijuana, nonché 3,2 kg. di hashish, che erano nascosti nelle valigie. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito i due sono stati portati nel carcere di Brindisi. La scoperta dell’ingente quantitativo di stupefacente non è un caso. I carabinieri della Compagnia fasanese, infatti, tengono spesso sotto controllo proprio gli arrivi degli autobus di lunghe tratte in quanto sanno bene che è uno degli espedienti più utilizzati dai corrieri. E così è stato l’altro ieri mattina.

LA SCOPERTA

Quando hanno visto i due uomini scendere dall’autobus da Milano si sono avvicinati per un controllo e sia il 20enne che il 50enne hanno subito dato segnali di nervosismo. La prima pattuglia ha così dato l’allarme e sul posto sono giunti diversi mezzi della Compagnia di fasanese. Una volta aperte le valigie ecco sbucare le confezioni di droga, subito messe sotto sequestro, e il contestuale arresto dei due corrieri. Dicevamo dei vari espedienti. La droga viene trasportata in diversi modi. Cocaina e, come nel caso di Fasano, hashish e marijuana raggiungono le varie città con i tragitti più impensabili e con vari trucchi. Un'inventiva è essenziale, per aggirare i numerosi controlli e la stretta delle forze dell'ordine. Per quanto concerne gli autobus sulle lunghe tratte, ad esempio, gli autisti caricano ignari i bagagli dei passeggeri così come scarrozzano senza sapere corrieri su tutto il territorio nazionale. Purtroppo il mercato della droga non patisce flessioni e continua a garantire enormi guadagni ed è un fenomeno dilagante che suscita una sempre maggiore inquietudine, a causa della crescente domanda di stupefacenti in tutte le fasce sociali e dell'enorme volume di affari generato, che costituisce una fonte primaria di guadagni per ogni forma di criminalità, sia organizzata che comune.