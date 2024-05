Finisce ai domiciliari un farmacista accusato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, al quale è stato sequestrata a titolo preventivo anche una cifra pari ad un milione e 600mila euro.

Il provvedimento

A svelare il presunto comportamento illegale sono state le indagini del nucleo di Polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Brindisi, delegato e coordinato dalla Procura della Repubblica del capoluogo messapico. All'esito di questa attività di indagine, il Gip del Tribunale di Brindisi ha disposto la misura degli arresti domiciliari, su richiesta della Procura con l'accusa di bancarotta patrimoniale commessa in continuazione fallimentare.

Gli esiti delle indagini

Secondo quanto scoperto dalle fiamme gialle, dopo una lunga serie di indagini che hanno permesso di ricostruire e chiarire i complessi rapporti di natura economica, finanziaria e commerciale intercorsi nell’ambito dell’esercizio di un’impresa operante nel settore della vendita di prodotti farmaceutici, il titolare dell’attività avrebbe sottratto un’ingente parte del patrimonio aziendale attraverso il prelevamento sia di denaro contante dalla cassa aziendale e sia di materiale farmaceutico in deposito, simulando, in quest’ultimo caso, un furto a suo danno. Non solo. Il farmacista, infatti, avrebbe anche simulato, con tanto di contratto, una posizione lavorativa in favore di un proprio parente che, tuttavia, non si era mai recato sul posto di lavoro. Contestati, inoltre, l’acquisto di un’autovettura e stipendi pagati in favore di altri dipendenti.

Non solo domiciliari

Su richiesta del pubblico ministero, dunque, il Gip ha disposto a carico dell’indagato la misura degli arresti domiciliari ed anche il sequestro preventivo di denaro contante per un milione e 600mila euro, vale a dire il valore dei beni mobili, mobili registrati e beni immobili eventualmente acquistati con le somme sottratte. L’eventuale responsabilità penale dell’indagato, naturalmente, sarà definitivamente accertata solo al termine dell'ultimo grado di giudizio.